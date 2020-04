दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 09:42 AM IST

हैदराबाद. लॉकडाउन में कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या बढी। इसके लिए तब्लीगी जमात के कार्यक्रम से निकले लोगों को जिम्मेदार बताए जाने के आरोपाें हैं। सोमवार को एक पत्रकार ने हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जमात के कार्यक्रम की निंदा करने का सवाल किया। इस पर ओवैसी ने कहा कि भारत में मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने ट्वीट में कहा, "‘भारत में मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी वेश-भूषा से लेकर हमारे खान-पान और कारोबार तक। इस पक्षपात से लड़ने की हममें हिम्मत नहीं है। मुझे एक मुसलमान के रूप में ही क्यों निंदा करने के लिए कहा जाता है? क्या आपको कभी भी हिंदुत्व का नाम लेकर ऐसी चीजों की निंदा करने के लिए कहा गया है?’’

EVERYTHING is used to demonise Muslims in India. From our attire to our occupations to our food. It’s not in our ability to fight majoritarian prejudice. Why am I as a Muslim asked to condemn? Have you EVER been asked to condemn things happening in the name of Hindutva? https://t.co/d4e9TaBreG