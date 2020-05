दैनिक भास्कर May 13, 2020, 11:01 AM IST

नई दिल्ली. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें हेडलाइन और ब्लैंक पेज (कोरा कागज) दिया है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस ब्लैंक पेज को कैसे भरती हैं। हम हर उस अतिरिक्त रुपए पर नजर रख रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा।'

प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को 54 दिन में पांचवीं बार देश के सामने आए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। इसके तहत बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणाओं की शुरुआत करेंगी। आत्मनिर्भर बनने की राह में हमें लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाना होगा। लॉकडाउन का चौथा फेज आएगा, पर यह नए रंग-रूप और नए नियमों वाला होगा। 18 मई से पहले इस बारे में बताया जाएगा।

चिदंबरम ने कहा- हम देखेंगे कि किसे क्या मिलता है?

चिदंबरम ने बुधवार को दो ट्वीट किए। उन्होंने बताया कि खाली पेज की वजह से मेरी प्रतिक्रिया भी खाली थी। हम देखेंगे किसे क्या मिलता है?

We will also carefully examine who gets what?

And the first thing we will look for is what the poor, hungry and devastated migrant workers can expect after they have walked hundreds of kilometres to their home states.