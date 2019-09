Dainik Bhaskar Sep 09, 2019, 05:25 PM IST

नई दिल्ली. भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि किसी भी अधिकारी ने कुछ गलत नहीं किया है। वे नहीं चाहते हैं कि इस मामले में किसी ओर की गिरफ्तारी हो। चिदंबरम के ट्विटर अकाउंट से उनकी ओर से परिवार ने ट्वीट किया।

चिदंबरम ने कहा, ‘‘लोगों ने मुझसे पूछा कि यदि इस मामले में उन दर्जनों अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिन्होंने मामले को आगे बढ़ाया या सिफारिशें की, तो फिर आपको ही क्यों गिरफ्तार किया गया। आपको आखिरी हस्ताक्षर करने के लिए पकड़ा गया।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘लोगों के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। किसी भी अधिकारी ने कुछ गलत नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि मामले में कोई और भी गिरफ्तार हो।’’

No officer has done anything wrong. I do not want anyone to be arrested.