Maulana Masood Azhar : इंटरव्यू के दौरान पत्रकार के सवाल पर फंस गए पाक विदेश मंत्री महमूद कुरैशी, कहा- पुलवामा हमले के बाद पाक लीडर्स ने जैश से संपर्क किया था

नेशनल डेस्क, . पुलवामा हमले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था, क्योंकि खुद जैश ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत ने पाकिस्तान को इसके सबूत भी दिए, लेकिन पाक लगातार इनकार कर रहा है कि हमला जैश ने कराया है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बीबीसी को दिया एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें महमूद कुरैशी खुद बोल रहे हैं कि हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क किया था।

इंटरव्यू में पूछे गए सवाल-जवाब : बीबीसी का इंटरव्यू काफी लंबा है लेकिन जिस क्लिप में शाह महमूद कुरैशी ने जैश से संपर्क की बात कही है वो 39 सेकंड का है। वही क्लिप वायरल हो रही है।

रिपोर्टर : क्या आपको लगता है कि जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में है?

महमूद कुरैशी : नहीं, मैं श्योर नहीं हूं।

रिपोर्टर : पुलवामा हमले का जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद है?

महमूद कुरैशी : नहीं..नहीं ऐसा नहीं है।

रिपोर्टर : जैश ने खुद ही हमले की जिम्मेदारी ली है?

महमूद कुरैशी : नहीं। जब लीडरशिप ने जैश से संपर्क किया, तब उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने हमले से इनकार किया।

रिपोर्टर : लीडरशिप में किसने जैश से संपर्क किया?

महमूद कुरैशी : वो लोग जो जैश से संपर्क में हैं।

वायरल वीडियो :

