फैसल के मुताबिक- पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल 14 मार्च 2019 को भारत जाएगा। इसका बाद भारत का डेलिगेशन 28 मार्च को इस्लामाबाद आएगा। इसमें करतारपुर के ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर चर्चा होगी। फैसल ने यह भी कहा कि पाक हर हफ्ते मिलिट्री ऑपरेशंस पर डायरेक्टोरेट लेवल पर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है।

I conveyed to India today that our HC would be returning to Delhi, our Delegation will visit Delhi on 14 March, return visit of Indian delegation would be on 28 March to discuss Kartarpur Corridor, & conveyed our commitment to continued weekly contact at MO Directorate level.