दैनिक भास्कर Apr 22, 2020, 04:47 PM IST

श्रीनगर. जम्मू कश्मीर के डीआईजी दिलबाग सिंह ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अब कोरोनावायरस का आतंक फैलाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान कोरोना संक्रमितों को जम्मू कश्मीर भेज रहा है। दिलबाग सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना मिली थी। पीओके में इसके लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है।

खुफिया एजेंसी के मुताबिक, जम्मू कश्मीर से शाहिद नाम का युवक पीओके में आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग के लिए गया है। उसने अपने पिता को फोन पर बताया है कि उसके यहां कैंप में कई लोग कोरोना संक्रमित हैं। उनका इलाज कराने की बजाय उन्हें जम्मू कश्मीर भेजने की तैयारी है, जिससे जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकें। दोनों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी खुफिया एजेंसी के हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कोरोना संक्रमण से 5 लोग जान गंवा चुके हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 407 हो गई है।

पुलिस और सेना ने सतर्कता बढ़ाई

पाकिस्तान की इस साजिश का खुलासा होने के बाद जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षाबल सतर्क हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में भी पुलिस ने अपनी खुफिया टीमें लगा दी हैं। सुरक्षाबलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह सीमा पर या रिहायशी इलाकों में भी अगर किसी को पकड़े तो पूरी सावधानी रखें। खुफिया एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान सीमा पर लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहा है। रिहायशी इलाकों में भी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाकर वह कोरोना संक्रमितों को कश्मीर में घुसपैठ कराना चाहता है।

सेना प्रमुख ने कहा- पाकिस्तान आतंक को एक्सपोर्ट कर रहा है

सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे दो दिन पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। नरवणे ने कहा कि जिस वक्त हम न सिर्फ हमारे देश के लोगों बल्कि अन्य देशों के लोगों को भी मेडिकल टीम, दवाएं भेजकर मदद कर रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान आतंक को एक्सपोर्ट कर रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया और भारत इस कोविड-19 महामारी के खतरे से जूझ रहा है, हमारा पड़ोसी हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है।

