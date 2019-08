पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने ट्वीट किया, "मोदी सरकार कश्मीर की आबादी में बदलाव करके और कश्मीर में बसने के लिए एक और फिलिस्तीन बनाने की कोशिश कर रही है। सांसदों को बेकार के मुद्दों पर लड़ना बंद करना चाहिए। हमें भारत को खून, आंसू, कड़ी मेहनत और पसीने से जवाब देना चाहिए। अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमें युद्ध के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए।"

Modi Govt is trying to make Kashmir another Palestine by changing the population demography and bringing settlers into Kashmir, Parliamentarians must stop fighting on trivial issues lets respond India by blood, tears, toil and sweat, we must be ready to fight if war is imposed