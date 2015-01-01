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पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर:जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, एक हवलदार शहीद

श्रीनगर29 मिनट पहले
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जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में शनिवार सुबह पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। इस गोलीबारी में भारतीय सेना का एक हवलदार शहीद हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान ने इस साल 2700 बार सीजफायर वॉयलेशन किया है। 2019 में इनकी संख्या 3168 और 2018 में 1629 थी। इस दौरान 21 नागरिकों की मौत हुई है जबकि 94 लोग घायल हुए हैं।

2020 में सबसे ज्यादा 411 बार सीजफायर वॉयलेशन मार्च में हुआ

महीनासीजफायर वॉयलेशन संख्या
जनवरी367
फरवरी366
मार्च411
अप्रैल387
मई382
जून114

उधर, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद संगठन के आतंकियों के दो मददगारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के पास से संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई हैं।

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