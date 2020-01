Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 01:48 PM IST

नई दिल्ली. कंटेनर पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता तक पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर मजाक का विषय बन गए। शुक्रवार को उन्होंने एक वीडियो के जरिए भारत पर निशाना साधने की कोशिश की। यूपी में पुलिस ज्यादती के आरोप लगाकर वो दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। लेकिन, जो वीडियो पोस्ट किया वो करीब सात साल पुराना और बांग्लादेश का था। फजीहत हुई तो इसे डिलीट कर दिया। बहरहाल, इमरान ने बतौर प्रधानमंत्री करीब एक साल में 7 बार इसी तरह की बचकाना हरकतें कीं। और हर बार मुल्क और खुद को शर्मसार करा लिया। यहां जानते हैं इन्हीं सात नादानियों को जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कीं।

1: जापान और जर्मनी की एक सीमा

जापान प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। और जर्मनी यूरोप का हिस्सा। इनके बीच हवाई दूरी करीब 9,071 किलोमीटर है। ये बात अधिकांश लोगों को पता होगी लेकिन शायद इमरान इससे वाकिफ नहीं। 25 अगस्त 2019 को महोदय ईरान में कारोबारियों को संबोधित कर रहे थे। यहां कहा, “जापान और जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध तक एक-दूसरे के लाखों नागरिकों की जान ली। बाद में उन्हें गलती का अहसास हुआ। दोनों देशों ने सीमा पर संयुक्त कारखाने लगाए।” पाकिस्तान की पूर्व विदेशमंत्री हिना रब्बानी खार ने संसद में पीएम का मजाक उड़ाया। बता दें कि जापान की कोई थल सीमा नहीं है।

Thank you Oh Lord, for ensuring that this gentleman was not my History or Geography teacher...😊 pic.twitter.com/cIGxX0UdSh

2: मोदी समेत हर राष्ट्राध्यक्ष खड़ा हुआ, खान साहब बैठे रहे

जून में किगिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग सम्मेलन हुआ। इसमें मोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शरीक हुए। परंपरा के मुताबिक, एक-एक राष्ट्राध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई और उसने हॉल में प्रवेश किया। इस दौरान बाकी राष्ट्राध्यक्षों को खड़ा होना होता है। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इसका पालन किया लेकिन इमरान बैठे रहे। एक अफसर ने जाकर बताया तब खड़े हुए लेकिन तब तक ट्रोल हो चुके थे।

He came, he sat, he got up, he sat again. Haters gonna say PM Imran Khan has no manners, I'd say he's still handsome. pic.twitter.com/V2qgTzTxoi