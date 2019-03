भारतीय विंग कमांडर की रिहाई के बाद पाकिस्तान में उठी नई मांग, लोग बता रहे इमरान खान को शांति का मसीहा

इंटरनेशनल डेस्क. भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वतन वापसी के बाद पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान को मानवता का मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है। जिसके बाद वहां के लोग अब उन्हें शांति का नोबल पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने शनिवार को संसद सचिवालय में एक प्रस्ताव पेश करते हुए इमरान खान को शांति का नोबल पुरस्कार देने की मांग की। इसके साथ ही वहां एक ऑनलाइन पिटीशन भी दायर कर दी गई है, जिसमें लोगों से इमरान के लिए वोट करने को कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर #NobelPeacePrizeForImranKhan भी ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि इमरान खान ने ही गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अभिनंदन को वापस लौटाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं।

पाकिस्तान में शांति का नोबल देने की मांग कर रहे लोग

- भारतीय विंग कमांडर की रिहाई की घोषणा को पाकिस्तानी लोग मानवता और शांति की दिशा में बड़ी पहल के रूप में देख रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई की घोषणा करते हुए इमरान ने इसे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए उठाया कदम बताया था।

- दुनियाभर में आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में छवि बना चुके पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसकी इस पहल से दुनिया में उसकी इमेज जरूर सुधर जाएगी। अब इस कदम से उसे कितना फायदा हुआ ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे इमरान की इमेज जरूर चमक गई।

- पाकिस्तानी लोग इमरान को शांति पसंद और अहिंसक शख्स के रूप में देख रहे हैं और अब उनके लिए शांति का नोबल पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर #NobelPeacePrizeForImranKhan और #NobelPrizeForImranKhan नाम से एक अभियान भी छेड़ दिया है।

- पाक की जनता अपने पीएम की तारीफ में कसीदें गढ़ रही है। इमरान की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को नोबल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान-भारत के अलावा तालिबान-अमेरिका के बीच शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने सचमुच बहुत कोशिशें की हैं।'

- एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वे एक सच्चा राजनेता हैं और निश्चित रूप से इसके हकदार हैं।'

इमरान ने संसद में की थी घोषणा

- बता दें कि शुक्रवार बता दें कि वे बुधवार (27 फरवरी) को भारत की सीमा में घुस आए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का पीछा करते हुए एलओसी पार करते हुए पाक सीमा में घुस गए थे। इस दौरान उनका मिग-21 विमान क्रैश हो गया था, और वे पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में आ गए थे। हालांकि विमान क्रैश होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान गिरा दिया था।

- पाकिस्तान की गिरफ्त में आने के 28 घंटे बाद ही वहां के पीएम इमरान खान ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी ओर से शांति के कदम के तौर पर अभिनंदन को शुक्रवार को रिहा कर दिया जाएगा। इससे पहले दिनभर पाकिस्तान अभिनंदन को वापस भेजने के बदले सौदेबाजी की कोशिशों में लगा रहा।

- इमरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करने की इच्छा भी जताई और कोशिश भी की, लेकिन भारत ने साफ कह दिया था कि रिहाई के बदले सौदेबाजी का सवाल ही नहीं उठता। भारत ने पाक से साफ कह दिया था कि वो तत्काल और बिना शर्त अभिनंदन को रिहा करे। हालांकि भले ही पाकिस्तानी लोग इमरान को क्रेडिट दे रहे हों, लेकिन जेनेवा शांति समझौते से बंधे होने की वजह से उन्हें यूं भी विंग कमांडर को 8 दिन के अंदर भारत के हवाले करना पड़ता।

- इमरान की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार को दिनभर चालाकियां दिखाईं और करीब नौ घंटे तक अभिनंदन की रिहाई को लटकाए रखा। इसके बाद रात 9.20 बजे उनकी वतन वापसी हुई। वे करीब 58 घंटे वहां रहे।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">Information Minister <a href="https://twitter.com/fawadchaudhry?ref_src=twsrc%5Etfw">@fawadchaudhry</a> submits resolution in <a href="https://twitter.com/NAofPakistan?ref_src=twsrc%5Etfw">@NAofPakistan</a> Secretariat demanding that PM <a href="https://twitter.com/ImranKhanPTI?ref_src=twsrc%5Etfw">@ImranKhanPTI</a> be given <a href="https://twitter.com/hashtag/NobelPeacePrize?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NobelPeacePrize</a> for his contribution towards <a href="https://twitter.com/hashtag/peace?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#peace</a> in region <a href="https://t.co/VmMgKPgCtC">https://t.co/VmMgKPgCtC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NobelPeacePrizeForImranKhan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NobelPeacePrizeForImranKhan</a>, <a href="https://twitter.com/PTIofficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@PTIofficial</a></p>— Radio Pakistan (@RadioPakistan) <a href="https://twitter.com/RadioPakistan/status/1101732886137442305?ref_src=twsrc%5Etfw">2 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">Sign your Petition now👇<a href="https://twitter.com/hashtag/NobelPeacePrizeForImranKhan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NobelPeacePrizeForImranKhan</a><a href="https://t.co/g8PFBYDeLp">https://t.co/g8PFBYDeLp</a></p>— Muhammad Asif Khan (@Asifkt) <a href="https://twitter.com/Asifkt/status/1101535777362714625?ref_src=twsrc%5Etfw">1 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">He is a true face of humanity A nobel man A kind heart 💕❤️ <a href="https://twitter.com/hashtag/NobelPeacePrizeForImranKhan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NobelPeacePrizeForImranKhan</a> <a href="https://t.co/t2tfRSvl5B">pic.twitter.com/t2tfRSvl5B</a></p>— Ar.Maher Abubakr (@ArAbubakr) <a href="https://twitter.com/ArAbubakr/status/1101508457050591232?ref_src=twsrc%5Etfw">1 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">The Ambassador of Peace✌<a href="https://twitter.com/hashtag/NobelPeacePrizeForImranKhan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NobelPeacePrizeForImranKhan</a> ✌✌✌<br> <a href="https://t.co/pqm3WUOsG3">https://t.co/pqm3WUOsG3</a></p>— ManaL JanJua (@ManaL_RaJput) <a href="https://twitter.com/ManaL_RaJput/status/1101397243159027712?ref_src=twsrc%5Etfw">1 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">I truly feel that i am the most luckiest person in the world because i am Pakistani and this person is my PM <a href="https://twitter.com/hashtag/NobelPeacePrizeForImranKhan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NobelPeacePrizeForImranKhan</a> <a href="https://t.co/Wah6UgcK2f">pic.twitter.com/Wah6UgcK2f</a></p>— Zuni (@Zuni62534285) <a href="https://twitter.com/Zuni62534285/status/1101395933483450368?ref_src=twsrc%5Etfw">1 March 2019</a></blockquote>

