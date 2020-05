दैनिक भास्कर May 10, 2020, 06:57 PM IST

इस्लामाबाद. भारत ने 8 मई से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के गिलगित और बाल्टिस्तान के मौसम की भविष्यवाणी शुरू की है। पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में रविवार को लद्दाख, पुलवामा, जम्मू के मौसम की भविष्यवाणियां करनी शुरू की हैं। लेकिन, इस शुरुआत में ही पाकिस्तान की जमकर खिंचाई हुई। दरअसल, पाकिस्तान रेडियो ने लद्दाख के तापमान को लेकर ट्वीट किया। इसमें उसने अधिकतम तापमान -4 डिग्री और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री लिखा।

ट्विटर ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा- "यह गलत है। अधिकतम तापमान -1 डिग्री और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री होना चाहिए।" पाकिस्तान रेडियो ने जम्मू और पुलवामा के मौसम के बारे में भी भविष्यवाणियां ट्वीट की हैं।

In #Srinagar, maximum temperature is 26 degree centigrade and minimum temperature is 14 degree centigrade https://t.co/zBtTQqaR6G #OccupiedKashmir #weather