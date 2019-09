Dainik Bhaskar Sep 13, 2019, 09:49 PM IST

नई दिल्ली. भारत में 12-13 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें हिस्सा लेने पाकिस्तानी प्रतिनिधियों का एक दल भारत आया, लेकिन उसके अधिकारी दोनों दिन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। खास बात यह रही कि सभी प्रतिनिधि गुरुवार रात को डिनर में पहुंचे। इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पाक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है।



एससीओ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने सदस्य देशों के डेलिगेशन बुधवार से ही भारत पहुंचने लगे थे। एससीओ का सदस्य होने के कारण भारत ने पाकिस्तान को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। हालांकि, उसके अधिकारियों ने दोनों ही दिन कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया। इनमें से एक सेशन को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया था।



सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

सोशल मीडिया पर एससीओ डिनर की फोटो वायरल होने के बाद से ही यूजर्स ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। विनायक नाम के एक यूजर ने लिखा, “सुना है पाक अधिकारी खाने में सेव-टमाटर की सब्जी ढूंढ रहा था।” वहीं यूजर आदित्य राठौर ने लिखा, “अरे कभी-कभी तो 5 स्टार जैसा खाना खाने को मिलता है यार।”

Heard they were desperately looking for sev tamatar 🤔