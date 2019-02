बालाकोट के आतंकी कैम्प पर हमले के बाद भी झूठ बोल रहे पाक फौज के प्रवक्ता, कर दिया था ऐसा ट्वीट

नेशनल डेस्क ( ). पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को हमला मानने से इनकार कर दिया है। जबकि सच तो ये है कि भारत ने पाकिस्तान में 80 किमी अंदर जाकर खैबर पख्तूनख्वाह में बालाकोट स्थित जैश आतंकी कैम्प काे तबाह कर दिया। अब तक की जानकारी के मुताबिक, 350 आतंकी समेत जैश के 20 कमांडर और आतंकी सरगना का बड़ा भाई और साला मारा गया। शुरुआत में पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करके इसे एलओसी का उल्लंघन माना और बताया कि उनकी एयरफोर्स ने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके एक नागरिक ने अपनी ही सेना की पोल खोल दी।

पाक नागरिक ने खोल दी अपने ही देश की पोल

- आर्मी प्रवक्ता आसिफ गफूर ने सुबह ट्वीट किया था कि इंडियन एयरफोर्स ने मुजफ्फराबाद सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन हमले को नाकाम करने के बाद इंडियन फाइटर जेट बालाकोट में पेलोड गिराकर भाग गए। इस बयान में बालाकोट का जिक्र आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया हरकत में गया। क्योंकि पाकिस्तान में दो बालाकोट हैं, एक एलओसी से सटा हुआ और दूसरा खैबर पख्तूनख्वाह में।

- जब पाकिस्तानी मीडिया में बालाकोट की डिटेल मांगी तो आर्मी प्रवक्ता गफूर ने एक और ट्वीट कर बताया कि ये एलओसी के नजदीक वाला बालाकोट है। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक असद खान के एक ट्वीट से इस दावे की हवा निकल गई।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Indian aircrafts’ intrusion across LOC in Muzafarabad Sector within AJ&K was 3-4 miles.Under forced hasty withdrawal aircrafts released payload which had free fall in open area. No infrastructure got hit, no casualties. Technical details and other important information to follow.</p>— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) <a href="https://twitter.com/OfficialDGISPR/status/1100251560985145346?ref_src=twsrc%5Etfw">February 26, 2019</a></blockquote>

