दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 11:18 AM IST

जम्मू. देशभर में लाॅकडाउन के दौरान जम्मू के राजौरी जिले के पंजग्रेन गांव में रहने वाले वजीर हुसैन को स्ट्रोक आया। जानकारी मिलने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने रविवार को उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। इससे पहले सीआरपीएफ ने वजीर के बेटे आरिफ की भी मदद की। वह मुंबई से पिता से मिलने साइकिल से निकल पड़े थे। 30 साल के आरिफ को करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करना था। इसी बीच किसी ने सीआरपीएफ के कश्मीर स्थित ‘मददगार' हेल्पलाइन को वजीर के बारे में जानकारी दी। इसके बाद आरिफ के पिता को एयरलिफ्ट किया गया।

सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक (जम्मू-कश्मीर जोन) जुल्फिकार हसन ने बताया, ‘‘हेल्पलाइन मददगार को आरिफ के बारे जानकारी मिली। इसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. आरिफ को भी फोन किया और पांच राज्यों में फैले सीआरपीएफ नेटवर्क जरिए उसके लिए जरूरी चीजों की व्यवस्था कराई गई। गुजरात के वडोदरा में रविवार को आरिफ को खाने के पैकेट, 2,000 रुपए, सैनिटाइजर, मास्क और गुजरात पुलिस की मदद से आवश्यक सामान भी दिया गया।’’

Central Reserve Police Force has also extended help to Wazir's son Arif, who after hearing the news about his father, took off on a bicycle from Mumbai for his native place Rajouri, J&K: CRPF https://t.co/1PkeTHncpW