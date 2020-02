Dainik Bhaskar Feb 28, 2020, 08:45 PM IST

नई दिल्ली. यात्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में 5 बम होने की सूचना रेलवे विभाग को दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेन रुकवाकर जांच की। हालांकि, यह महज अफवाह निकली। इसके बाद ऐसा ट्वीट करने वाले की जांच की गई तो पता चला कि उसके भाई की ट्रेन लेट हो गई थी। मानसिक तनाव के चलते उसने ऐसा ट्वीट कर दिया था। यह बात खुद उस युवक ने लिखी।

शुक्रवार को शाम 4:12 बजे संजीव सिंह गुर्जर नाम के यात्री ने ट्वीट किया- मैं यह बताना चाहता हूं कि असम से कानपुर सेंट्रल की तरफ जा रही 12424 राजधानी एक्सप्रेस में 5 बम हैं। कृपया इस बारे में जल्दी एक्शन लीजिए। यात्री ने ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल, उनके कार्यालय, दिल्ली पुलिस और आईआरसीटीसी को टैग किया था।

I want to inform that there are 5 bombs in a train rajdhani(12424) going from new delhi to kanpur central. Please take some action on this quickly.@RailMinIndia @PiyushGoyal @DelhiPolice @IRCTCofficial