Dainik Bhaskar Jul 01, 2019, 10:30 AM IST

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सोमवार को एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 33 यात्रियों की मौत हो गई। फिलहाल, किसी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि हादसे में 22 यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस केशवान से किश्तवाड़ जा रही थी।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।

Terrible news coming in about the high death toll in a bus accident in Kishtwar. Condolences to the families of the deceased & prayers for the swift recovery of the injured.