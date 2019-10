Dainik Bhaskar Oct 10, 2019, 12:20 PM IST

नेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर 'जवान कार्ड' खेलने और वोटों के लिए उनके बलिदान का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने राज्य में 9 लाख सैनिकों की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये सैनिक विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए वहां हैं। वहीं एक अन्य घटनाक्रम में प्रशासन ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही निगरानी में रखे गए तीन नेताओं को गुरुवार को रिहा कर दिया। इन नेताओं के नाम यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन हैं।

अधिकारियों का कहना है कि इन नेताओं को अलग-अलग कारणों के आधार पर रिहा किया गया है। छोड़े गए नेताओं में से यावर मीर रफियाबाद सीट से पूर्व विधायक हैं। शोएब लोन पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी के टिकट पर उत्तरी कश्मीर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नूर मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर के बाटमालू इलाके में सक्रिय थे। रिहाई से पहले तीनों नेताओं से एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसमें उनसे शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार का वादा लिया गया है।

पहले भी रिहा किए थे दो नेता

इससे पहले 21 सितंबर को प्रशासन ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं इमरान अंसारी और सैयद अखून को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर रिहा किया था। 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद से ही राज्य में हजार से ज्यादा लोगों को निगरानी में रखा गया है। इन लोगों में राजनीतिज्ञ, अलगाववादी, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील शामिल हैं।

राज्य से बाहर भेजे गए 250 से ज्यादा लोग

निगरानी में रखे गए लोगों में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मेहबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों को राज्य के बाहर स्थित जेलों में भेजा गया है। फारुख अब्दुल्ला पर नागरिक सुरक्षा कानून के तहत निगरानी में रखा गया है, वहीं अन्य राजनीतिज्ञों को अलग-अलग धाराओं के तहत बंद करके रखा गया है।

भाजपा पर वोट की राजनीति का आरोप लगाया

उधर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को दो ट्वीट करते हुए भाजपा पर वोट के लिए जवान कार्ड खेलने का आरोप लगाया साथ ही कश्मीर में सेना की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। अपने पहले ट्वीट में मुफ्ती ने लिखा, 'अगर कश्मीर में सब कुछ सामान्य है तो वहां 9 लाख सैनिक क्या कर रहे हैं? वे पाकिस्तान की ओर से होने वाले किसी हमले को रोकने के लिए वहां नहीं हैं, बल्कि विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए हैं। सेना की प्राथमिक जिम्मेदारी सीमाओं की सुरक्षा करना है, ना कि असंतोष को कुचलना है।'

What explains 9 lakh troops in Kashmir if everything’s normal’? They aren’t there because of an imminent attack from Pak but simply to quell protests. Army’s primary responsibility is to protect borders instead of being used to crush dissent.

सेना की मौजूदगी पर सवाल उठाए

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा 'भाजपा वोटों के लिए जवान कार्ड खेलती है और उनके बलिदानों का इस्तेमाल करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीरियों के साथ तोप के चारे की तरह व्यवहार किया जा रहा है। घाटी में अशांति बनाए रखने के लिए सैनिकों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल को ना तो जवानों और ना ही कश्मीरियों की कोई चिंता है। उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने की चिंता है।' बता दें राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही मुफ्ती घर में नजरबंद हैं, और ये ट्वीट उनकी बेटी इल्तिजा ने किए हैं। जो फिलहाल अपनी मां का ट्विटर अकाउंट देख रही हैं और उनकी ओर से ट्वीट भी कर रही हैं।



BJP uses the Jawan card & hijacks their sacrifices to get votes. But truth is that if Kashmiris are treated as cannon fodder, troops have become pawns to contain unrest in the valley. The ruling party doesn’t care about jawans or Kashmiris. Sole concern is winning elections