बेंगलुरु. शहर के इंदिरापुरम इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने कराची बेकरी में तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हंगामा करने वाले लोग दुकान का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। मामले को बिगड़ता देख, दुकानदार ने 'कराची' शब्द को ढंक दिया। इसके बाद डिस्प्ले में तिरंगा भी लगा दिया ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले और विवाद की स्थिति न बने।

इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर आते ही लोगों के बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर नई बहस छिड़ गई। दरअसल इस बेकरी की स्थापना 1952 में खानचंद रामनानी ने की थी। उनका परिवार पाकिस्तान के कराची शहर से हिंदुस्तान के हैदराबाद पहुंचा था। यही कारण था कि दुकान का नाम 'कराची बेकरी' रखा गया। इस बेकरी के बिस्किट्स और अन्य प्रोडक्ट्स बेहद प्रसिद्ध हैं।

यूजर्स ने यह कहा-

Few unidentified people arrived at Karachi Bakery in Bengaluru's Indiranagar and demanded that the name of the bakery be changed. The people running the bakery covered the word 'Karachi' and displayed the India flag to pacify and diffuse the situation. pic.twitter.com/zaqGAK6vvt