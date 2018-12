राहुल गांधी की फोटो पर लोगों ने ली चुटकी, कांग्रेस की पोस्ट पर भाजपा ने भी कर दिया रिट्वीट

Dainik Bhaskar Aug 29, 2018, 07:07 PM IST

नई दिल्ली. जर्मनी दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ट्विटर पर पोस्ट की गईं कुछ फोटो पर यूजर्स चुटकी ले रहे हैं। इन तस्वीरों को कांगेस ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। इस पोस्ट को भाजपा ने भी रिट्वीट कर दिया। जिसमें लिखा है- हम इस फोटो को रिट्वीट करने से खुद को नहीं रोक पाए।

दरअसल जर्मनी की संसद में राहुल ने अलग-अलग अंदाज में फोटो खिंचवाए थे। कांग्रेस ने इन्हें एकसाथ पोस्ट करते हुए लिखा- राहुल गांधी के अलग-अलग चेहरे।

एक यूजर ने लिखा- जब आप बेटिकट यात्रा कर रहे हों और ट्रेन में अचानक टीटी आ जाए।

When you’re traveling without ticket & suddenly TC enters the compartment.. pic.twitter.com/kbwYm64eBj — Arjun (@Zoomfatak) August 23, 2018

इन तस्वीरों पर एक यूजर ने लिखा- मैं, जब मेरी मां मेरी शादी के लिए बात चला रही हैं।

Me when my mom starts talking about my marriage pic.twitter.com/k0bCIf0g8Z — Shreemi Verma (@shreemiverma) August 23, 2018