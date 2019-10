Dainik Bhaskar Oct 07, 2019, 10:28 AM IST

नई दिल्ली. भाजपा नेताओं ने रविवार को चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बैंकॉक जाने की खबरों पर तंज कसा था। इस पर कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी रविवार को पार्टी नेता राहुल गांधी के बचाव में सामने आए। उन्होंने कहा कि निजी और सार्वजनिक जीवन को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए।

सिंघवी ने ट्विटर पर कहा कि हमें हर किसी की निजता बनाए रखनी चाहिए। यह किसी भी प्रोग्रेसिव और लिबरल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है।

The personal should not be mixed with the public life of an individual. We need to entitle everybody an eternal sense of liberty and privacy. After all, this is the basic and outlining principle of a progressive and liberal democracy. #RahulGandhi #Bangkok