Dainik Bhaskar Aug 05, 2019, 09:14 AM IST

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात पर दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने सोमवार को कहा कि कश्मीर समस्या का सामधान शुरू हो चुका है। आधी रात से जम्मू-कश्मीर में तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

खेर एक कश्मीरी पंडित हैं। कई मौकों पर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का समर्थन करते देखे गए हैं। उनकी पत्नी किरण खेर पार्टी से सांसद हैं। खेर पहले कई बार कह चुके हैं कि अनुच्छेद 370 हटाकर ही घाटी में सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

वहीं, पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘जम्मू-कश्मीर के नेताओं को नजरबंद किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों को कुचल देगी। मैं उन्हें नजरबंद किए जाने की आलोचना करता हूं।’’

Before the day is over we will know if there will be a major crisis in J&K. Keeping my fingers crossed.