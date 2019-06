दुनियाभर में मनाया जा रहा पांचवां अतरराष्ट्रीय योग दिवस

भारत में योग दिवस का मुख्य आयोजन रांची में हुआ

Jun 21, 2019

नेशनल डेस्क. पांचवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज (21 जून) को दुनियाभर में मनाया जा रहा है। इस बार इसे 'योगा फोर हार्ट' (दिल के लिए योग) थीम पर मनाया जा रहा है। इस दौरान सब जगह योग से जुड़े आयोजन हो रहे हैं, जिनमें लोगों को योगाभ्यास के लाभ बताते हुए उसे करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खासकर भारत और विश्व के अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों में तो इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारत में इस साल 'योग दिवस' का मुख्य समारोह रांची में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इससे पहले 2015 में नई दिल्‍ली में, 2016 में चंडीगढ़ में, 2017 में लखनऊ में और 2018 में देहरादून में ये आयोजन हुआ था। मोदी इन सभी कार्यक्रमों में शरीक हुए थे। इस मौके पर लोगों ने सुबह उठकर योगाभ्यास किया और उसके फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर योग दिवस से जुड़े फोटोज शेयर किए।

सिक्किम में 19 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित दोर्जिला में योगाभ्यास करते ITBP के जवान

ITBP personnel perform Yoga at an altitude of 18000 feet in northern Ladakh in minus 20 Degrees Celsius temperature. pic.twitter.com/csvfZNJc1t — ANI (@ANI) June 21, 2019

मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए आयोजन में फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी पहुंचीं

#Maharashtra: People perform Yoga at the Gateway of India in Mumbai; Actor Shilpa Shetty also present. #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/tRV1J1nTTM — ANI (@ANI) June 21, 2019

उत्तरी लद्दाख में 18 हजार फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में योग करते ITBP के जवान

#WATCH Indo-Tibetan Border Police personnel perform Yoga at an altitude of 18000 feet in northern Ladakh in minus 20 Degrees Celsius temperature. #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/4d7uGR4nmE — ANI (@ANI) June 21, 2019

डॉग स्क्वॉड के साथ योगाभ्यास करते हुए सेना के जवान

River Yoga...

ITBP troops of 9th Battalion in Lohitpur, Arunachal Pradesh practicing #yoga on #YogaDay in Digaru river.#InternationalDayOfYoga pic.twitter.com/27AwVcoiON — ITBP (@ITBP_official) June 21, 2019

लद्दाख में 17 हजार फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास करते हुए ITBP के जवान

अफगानिस्तान में योग करते हुए लोग

हिमालय से लेकर समुद्र के पानी तक योगाभ्यास करते हुए भारतीय सेना के जवान

Here are the pictures of our fit & fearless soldiers joined #YogaDay2019 by practicing Yoga on the icy heights of HimalayanRanges, LOC, INS Sumedha.#InternationalDayOfYoga#YogaDay pic.twitter.com/HAusiuVhJW — Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) June 21, 2019

चेन्नई में स्कूली बच्चों ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का आकार बनाकर योग किया और भारतीय टीम को बधाई दी

Incredible commitment levels to #TeamIndia and International Yoga Day from these school children in Chennai, India 🧘 pic.twitter.com/D7BCfKk6JT — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 21, 2019

ऑस्ट्रेलिया के भारतीय दूतावास में योग दिवस पर कार्यक्रम हुआ

5th International Day of Yoga celebrations at CGI Sydney. Message from Hon. Prime Minister played. Great turnout and energy from yoga enthusiasts #InternationalDayOfYoga, #YogaDay, #योगदिवस, #अंतर्राष्ट्रीययोगदिवस, #YogaDay2019 pic.twitter.com/zkAd8nnWza — India in Sydney (@cgisydney) June 21, 2019

सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में योग दिवस कार्यक्रम हुआ

गुजरात के मुख्यमंत्री दिनेश रुपाणी ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया

It was such a blissful experience to participate & perform Yoga along with thousands of people in the morning of #YogaDay2019 at Ahmedabad. pic.twitter.com/NxUIIRTtXC — Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) June 21, 2019

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने नांदेड़ में बाबा रामदेव के साथ योगाभ्यास किया

सियाचीन में योगाभ्यास करते हुए भारतीय सेना के जवान

Indian Army personnel performed Yoga in Siachen today on the occasion of 5th #InternationalDayofYoga. pic.twitter.com/8SrNfF9oKA — ANI (@ANI) June 21, 2019

बंगाल की खाड़ी में INS रणवीर पर योगाभ्यास करते हुए जवान

Navy personnel performed #Yoga today on-board INS Ranvir which is stationed in the Bay of Bengal. #YogaDay2019 pic.twitter.com/8zrcDK4U6d — ANI (@ANI) June 21, 2019

गुरुग्राम में सीमासुरक्षा बल के जवानों ने घोड़े की पीठ पर खड़े होकर योग किया

#Haryana: Border Security Force's equestrian team performs Yoga on horsebacks at the BSF camp in Gurugram. pic.twitter.com/Vp7ytXqDRg — ANI (@ANI) June 21, 2019

हिमालय की बर्फीली चोटियों पर योग करते हुए भारतीय सेना के जवान

#InternationalDayofYoga : Indian Army personnel deputed at several posts in the Himalayas perform Yoga. pic.twitter.com/7SkoVXWkdx — ANI (@ANI) June 21, 2019

पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने योग दिवस पर इस फोटो को शेयर किया

Yoga & meditation helps in being in the moment. Let us make Yoga a part of our lives #YogaDay2019 pic.twitter.com/U8SHCHyKrJ — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 21, 2019

फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी योग प्रशिक्षक के साथ फोटो शेयर कर 'योग दिवस' की बधाई दी

Happy #InternationalYogaDay to you all. “Let your whole body breathe.” Says my yoga teacher #ManglaDuggalJi. 🙏😍 pic.twitter.com/s0th2dnEcj — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 21, 2019

अक्षय कुमार ने अपनी मां की योग करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि 75 साल की उम्र में घुटने की सर्जरी होने के बाद भी वे योग करना नहीं भूलतीं

Sharing something I’m extremely proud of...post her knee surgery at the age of 75, my mother started doing yoga and now it is part of daily routine, improving one day at a time🧘🏻‍♀️ #NeverTooLate #BreatheInBreatheOut #InternationalDayOfYoga pic.twitter.com/QsbYH4Phg0 — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 21, 2019

फिल्म एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने भी योग किया