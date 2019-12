Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 09:33 AM IST

नई दिल्ली. रेलमंत्री पीयूष गोयल बुधवार को दौड़ लगाते हुए लोकसभा पहुंचे। हुआ यूं कि संसद परिसर में कैबिनेट की बैठक 10 बजे शुरू हुई थी। यह करीब 11 बजे तक चली। इसमें रेलमंत्री भी शामिल हुए। उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होना था, क्योंकि सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले प्रश्नकाल में उनसे सवाल पूछे जाने थे। वे बीच में ही छोड़कर लोकसभा के लिए निकले। पीयूष गाड़ी से उतरते ही दौड़ लगाते देखे गए।

रेलमंत्री की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा- उधर सस्ते प्याज मिल रहे हैं क्या? लोगों के ट्विटर पर मजेदार कमेंट भी आए। कुछ यूजर्स ने उनकी सराहना की, तो कुछ उन्हें ट्रोल करने से भी पीछे नहीं हटे। एक यूजर ने लिखा- पीयूष गोयल को किसी ने बताया इधर सस्ते प्याज मिल रहे हैं...। गुजरात के बारदोली से सांसद प्रभु वसावा ने पीयूष गोयल की इन तस्वीरों को ट्वीट किया है।

नीरज प्रताप सिंह ने लिखा- ओलंपिक के लिए नहीं, पीयूष गोयल प्रश्नकाल में भाग लेने के लिए दौड़ रहे हैं..

No, not for olympic....But @PiyushGoyal is running to attend the question hour ..... pic.twitter.com/UO7vlvWS0o