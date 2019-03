लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं से की खास अपील, राहुल, ममता, मायावती, अखिलेश के नाम दिया संदेश

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह मतदान के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने देश की प्रमुख हस्तियों, विपक्षी नेताओं, फिल्म कलाकारों, खिलाड़ियों, धर्म गुरुओं और मीडिया से युवाओं को मतदान के प्रति जागरुक करने की अपील की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 31 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा- '2019 में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अब एक महीने से भी कम समय बचा है। मतदान हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है।' खास बात ये है कि देश की नामी हस्तियों को टैग करने के साथ ही मोदी ने अपने ट्वीट को राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव जैसे अपने धुर राजनीतिक विरोधियों को भी टैग किया।

मोदी ने ट्वीट में क्या लिखा...

- विपक्षी नेताओं के नाम किए अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, 'मैं @राहुल गांधी, @ममता बनर्जी, @शरद पवार, @मायावती, @अखिलेश यादव, @तेजस्वी यादव और @एमके स्टालिन से अपील करता हूं कि वे आने वाले लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करें।'

- मोदी ने लिखा, 'लोकतंत्र की इस महान परंपरा को और मजबूती देने के लिए सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों, राजनीति, उद्योग, खेल और फिल्म जगत के लोगों से कहना चाहूंगा कि वे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आगे आएं। हम सब लोग मिलकर यह दिखा दें कि इस बार अभूतपूर्व मतदान होगा और इस बार का मतदान देश के चुनावी इतिहास के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा।'

- बता दें कि बीते रविवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम का एलान किया था। 17वीं लोकसभा के ल‍िए 11 अप्रैल से 19 मई तक वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 23 मई को मतगणना होगी।

अखिलेश ने जवाब भी दे दिया

- प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देखने के बाद उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें जवाब भी दे दिया। अखिलेश ने लिखा, दिल खुश हुआ कि प्रधान मंत्री जी भी महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधान मंत्री चुनें।

खेल और फिल्म जगत की हस्तियों से भी की अपील

- प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर, एआर रहमान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे फिल्मी सितारों से भी कहा कि वे लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करें। इसके अलावा उन्होंने एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वर्तमान क्रिकेटर्स के अलावा वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और अनिल कुंबले जैसे पूर्व क्रिकेटर्स से भी अपील की।

- प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी के फिल्म स्टार्स में आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे स्टार्स के लिए भी ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, 'युवाओं के लिए आप सभी आदर्श हैं। अब उन्हें बताने का समय है कि अपना टाइम आ गया है। पास के मतदान केंद्रों पर जाकर दिखाएं- जोश हाई है।'



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">I appeal to <a href="https://twitter.com/RahulGandhi?ref_src=twsrc%5Etfw">@RahulGandhi</a>, <a href="https://twitter.com/MamataOfficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@MamataOfficial</a>, <a href="https://twitter.com/PawarSpeaks?ref_src=twsrc%5Etfw">@PawarSpeaks</a>, <a href="https://twitter.com/Mayawati?ref_src=twsrc%5Etfw">@Mayawati</a>, <a href="https://twitter.com/yadavakhilesh?ref_src=twsrc%5Etfw">@yadavakhilesh</a>, <a href="https://twitter.com/yadavtejashwi?ref_src=twsrc%5Etfw">@yadavtejashwi</a> and <a href="https://twitter.com/mkstalin?ref_src=twsrc%5Etfw">@mkstalin</a> to encourage increased voter participation in the upcoming Lok Sabha polls. A high turnout augurs well for our democratic fabric.</p>— Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1105687403770068992?ref_src=twsrc%5Etfw">13 March 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="hi" dir="ltr">दिल ख़ुश हुआ कि प्रधान मंत्री जी भी <a href="https://twitter.com/hashtag/MahaGathbandhan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MahaGathbandhan</a> से <a href="https://twitter.com/hashtag/MahaParivartan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MahaParivartan</a> की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधान मंत्री चुनें। <a href="https://t.co/8BsWOdClud">https://t.co/8BsWOdClud</a></p>— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) <a href="https://twitter.com/yadavakhilesh/status/1105706631378034688?ref_src=twsrc%5Etfw">13 March 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">I call upon KCR Garu, <a href="https://twitter.com/Naveen_Odisha?ref_src=twsrc%5Etfw">@Naveen_Odisha</a>, <a href="https://twitter.com/hd_kumaraswamy?ref_src=twsrc%5Etfw">@hd_kumaraswamy</a>, <a href="https://twitter.com/ncbn?ref_src=twsrc%5Etfw">@ncbn</a> and <a href="https://twitter.com/ysjagan?ref_src=twsrc%5Etfw">@ysjagan</a> to work towards bringing maximum Indians to the polling booths in the upcoming elections. May voter awareness efforts be strengthened across the length and breadth of India.</p>— Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1105687535546716160?ref_src=twsrc%5Etfw">13 March 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">Dear <a href="https://twitter.com/NitishKumar?ref_src=twsrc%5Etfw">@NitishKumar</a>, <a href="https://twitter.com/irvpaswan?ref_src=twsrc%5Etfw">@irvpaswan</a> and <a href="https://twitter.com/pawanchamling5?ref_src=twsrc%5Etfw">@pawanchamling5</a>, soliciting your support and active participation in improving voting across the country in the coming elections. <br><br>Let us strive to create an atmosphere where maximum voting can take place.</p>— Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1105688325829132288?ref_src=twsrc%5Etfw">13 March 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">Dear <a href="https://twitter.com/HarsimratBadal_?ref_src=twsrc%5Etfw">@HarsimratBadal_</a> , <a href="https://twitter.com/ichiragpaswan?ref_src=twsrc%5Etfw">@ichiragpaswan</a> and <a href="https://twitter.com/AUThackeray?ref_src=twsrc%5Etfw">@AUThackeray</a>, increasing awareness among the youth on the importance of voting is a paramount task in front of us. <br><br>Urging you to do your best to ensure high public participation in the upcoming elections.</p>— Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1105688579408363521?ref_src=twsrc%5Etfw">13 March 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="hi" dir="ltr">मजबूत लोकतंत्र के लिए चार अनुरोध। <br><br>भारत के मतदाताओं, विशेषकर युवा साथियों से एक अपील। <a href="https://t.co/B73R0zCCWk">https://t.co/B73R0zCCWk</a></p>— Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1105684988048166912?ref_src=twsrc%5Etfw">13 March 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>