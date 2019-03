'मैं भी चौकीदार' मुहिम शुरू करने के बाद पीएम ने ट्विटर पर बदला अपना नाम, अन्य भाजपा नेताओं ने भी किया उन्हें कॉपी

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपना नाम बदलकर 'चौकीदार' नरेंद्र मोदी कर लिया है। रविवार सुबह मोदी के अलावा भाजपा अध्यक्ष , रेल मंत्री , स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत भाजपा के ज्यादातर मंत्रियों और अन्य बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे 'चौकीदार' लगाया है। जिन मंत्रियों ने अपने नाम बदले हैं, उन्होंने ट्वीट कर अपने लक्ष्य के बारे में भी जानकारी दी। इसे उन्होंने ‘मैं भी चौकीदार’ और ‘चौकीदार फिर से’ हैशटैग के साथ पोस्ट किया है।

ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड है #मैं भी चौकीदार

- 15 मार्च को मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट एक वीडियो जारी कर 'मैं भी चौकीदार' मुहिम की शुरुआत की थी। इस वीडियो में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, भ्रष्टाचार पर लगाम, हाईवे निर्माण और देश की सुरक्षा मजबूत करने का जिक्र किया था। वीडियो के आखिर में 31 मार्च को शाम 6 बजे मोदी से जुड़ने की अपील की गई है।

- अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा था, 'आपका चौकीदार मजबूती के साथ खड़ा है और देश सेवा में जुटा है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, हर वो शख्स जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है, वो चौकीदार है। हर इंसान जो भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, वो चौकीदार है। आज हर भारतीय कह रहा #मैं भी चौकीदार।'

इन बड़े नेताओं ने भी बदला अपना नाम

- मोदी की तरह अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने वाले अन्य भाजपा नेताओं में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत, के मुख्यमंत्री रघुबर दास, पार्टी प्रवक्ता , संबित पात्रा, के पूर्व मुख्यमंत्री , के बेटे और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और शामिल हैं।

ने ट्वीट कर उड़ाया था मजाक

- बीजेपी की '#मैं भी चौकीदार' मुहिम को लेकर शनिवार को राहुल गांधी ने तंज कसते हुए एक तस्वीर शेयर की थी और उसके साथ लिखा था, 'रक्षात्मक ट्वीट मिस्टर मोदी! आज आपको थोड़ा अपराधबोध हो रहा होगा।'

- राहुल ने जो फोटो पोस्ट की थी, उसमें पीएम मोदी के साथ कई ऐसे लोगों की तस्वीरें थी, जिन पर घोटालों का आरोप लग रहा है। इनमें बैंक घोटाला कर विदेश भाग चुके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की तस्वीरों के अलावा गौतम अडानी और भी दिख रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">Your Chowkidar is standing firm & serving the nation.<br><br>But, I am not alone.<br><br>Everyone who is fighting corruption, dirt, social evils is a Chowkidar.<br><br>Everyone working hard for the progress of India is a Chowkidar.<br><br>Today, every Indian is saying-<a href="https://twitter.com/hashtag/MainBhiChowkidar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MainBhiChowkidar</a></p>— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1106759555315314689?ref_src=twsrc%5Etfw">16 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="hi" dir="ltr">जिसने बनाया स्वच्छता को संस्कार...वो है चौकीदार। <a href="https://twitter.com/hashtag/MainBhiChowkidar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MainBhiChowkidar</a> <br><br>कहो दिल से <a href="https://twitter.com/hashtag/ChowkidarPhirSe?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChowkidarPhirSe</a> <a href="https://t.co/jLqn6atvXR">pic.twitter.com/jLqn6atvXR</a></p>— Chowkidar Amit Shah (@AmitShah) <a href="https://twitter.com/AmitShah/status/1107163540291571712?ref_src=twsrc%5Etfw">17 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="hi" dir="ltr">देश बदला, विश्वास बढा।<br>हर व्यक्ति में चौकीदार मिला।।<a href="https://twitter.com/hashtag/MainBhiChowkidar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MainBhiChowkidar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ChowkidarPhirSe?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChowkidarPhirSe</a> <a href="https://t.co/Lr0wJzWSZX">pic.twitter.com/Lr0wJzWSZX</a></p>— Chowkidar Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) <a href="https://twitter.com/JPNadda/status/1107156950188384257?ref_src=twsrc%5Etfw">17 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">As Chowkidars of our nation, we are committed to creating a clean economy by using cashless financial transactions. <br><br>The menace of corruption and black money has adversely affected us for decades. Time to eliminate these for a better future. <a href="https://twitter.com/hashtag/MainBhiChowkidar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MainBhiChowkidar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ChowkidarPhirSe?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChowkidarPhirSe</a> <a href="https://t.co/y44vwyM4xs">pic.twitter.com/y44vwyM4xs</a></p>— Chowkidar Piyush Goyal (@PiyushGoyal) <a href="https://twitter.com/PiyushGoyal/status/1107160729403252736?ref_src=twsrc%5Etfw">17 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">Defensive tweet Mr Modi! <br><br>You feeling a little guilty today? <a href="https://t.co/ztVGRlc599">pic.twitter.com/ztVGRlc599</a></p>— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://twitter.com/RahulGandhi/status/1106830634528526336?ref_src=twsrc%5Etfw">16 March 2019</a></blockquote>

