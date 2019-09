Dainik Bhaskar Sep 09, 2019, 12:30 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात ट्वीट कर 16 साल के प्रियव्रत को ‘महापरीक्षा’ पास करने पर बधाई दी। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘एक्सलेंट! प्रियव्रत, इस कमाल के लिए बधाई, आपकी उपलब्धि कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।’ मोदी ने चामू कृष्ण शास्त्री नाम के यूजर के ट्वीट को रिट्वीट करके प्रियव्रता की तारीफ की है।

Excellent!



Congratulations to Priyavrata for this feat. His achievement will serve as a source of inspiration for many! https://t.co/jIGFw7jwWI