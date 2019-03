मोदी ने की देश के लाखों चौकीदारों से बात, कहा- आप ईमानदारी का पर्याय बन चुके हैं, हर हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री ने बुधवार को मैं भी चौकीदार अभियान के तहत देशभर के 25 लाख चौकीदारों से ऑडियो ब्रिज के जरिए बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल हर जगह चौकीदारों की ही चर्चा है। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है और कह रहा है 'मैं भी चौकीदार'। कांग्रेस के 'चौकीदार चोर है' के नारे पर उन्होंने कहा, मैं हर गाली को गहना बना लेता हूं। इसके बाद उन्होंने एक बात को लेकर चौकीदारों से माफी भी मांगी।

कांग्रेस के चौकीदारों को चोर कहने को लेकर मांगी माफी

- संवाद के दौरान मोदी ने कहा, 'मैं आप सभी चौकीदारों से माफी मांगता हूं क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बिना कुछ सोचे-समझे गाली-गलौच करना शुरू कर दिया और चौकीदार को चोर कह दिया। इन लोगों की भाषा से आप आहत हुए हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।'

- प्रधानमंत्री ने कहा, 'आजकल हर जगह चौकीदारों की ही चर्चा है, चाहे टीवी हो या ट्विटर, देश हो या विदेश, गांव हो या शहर, हर जगह चौकीदार शब्द की ही गूंज है। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है और कह रहा है मैं भी चौकीदार।'

'चौकीदार के संस्कार को बनाए रखना है'

- मोदी ने आगे कहा, 'हमें बहुत आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, उन्हें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सेना का जवान बनाना है, देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है। लेकिन हम सबको अपने बच्चों के भीतर चौकीदार के संस्कार को बनाए रखना है।'

- एक सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने कहा, 'आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। चौकीदार ईमानदारी का पर्याय बन चुके हैं। ये नामदारों की फितरत है, कामदारों के लिए नफरत फैलाना। असहिष्णुता इनकी फितरत में हैं। कामदार प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो भी ये सहन नहीं कर पाते। कोई नाम से बड़ा नहीं होता, अपने काम और देश के प्रति निष्ठा और समर्पण से होता है। मैं चौकीदार साथियों से यही कहूंगा कि हमें बहुत आगे बढ़ना है।'

