नई दिल्ली. डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हंसना विपक्ष समेत सोशल मीडिया के कई यूजर्स को भी नागवार गुजरा है। इसे लेकर मोदी की आलोचना हो रही है। दरअसल इंजीनियरिंग की विद्यार्थी ने मोदी से एक आइडिया साझा किया था, जिसके बूते डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों की मदद की जा सकती है। मगर कथित तौर पर पीएम ने इस बात का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधने के लिए किया।

फिल्म 'तारे जमीन पर' का हुआ जिक्र

शनिवार को 'स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2019' के दौरान एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने मोदी से कहा, 'हमारे पास एक आइडिया है, जिसके जरिए डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों की मदद की जा सकती है। ऐसे बच्चों को पढ़ने-लिखने में दिक्कत आती है मगर उनकी रचनात्मकता और बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जैसा कि आपने फिल्म 'तारे जमीन पर' में देखा होगा।'

मोदी ने साधा रागा पर निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा, 'क्या यह प्रोग्राम किसी 40-50 साल के बच्चे की भी मदद करेगा?' इस पर सभी विद्यार्थी हंसने लगे। विद्यार्थी ने कहा, 'हां, सर। यह काम करेगा।' तो मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, 'फिर तो ऐसे बच्चों की माताएं बहुत खुश होंगी।'

सोशल मीडिया पर ऐसी एक वीडियो क्लिप शेयर की जा रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ विपक्ष भी मोदी की आलोचना कर रहा है।

Modi mocks Dyslexia!

( The above quoted video got deleted so reuploading ) pic.twitter.com/f1AxR7Z5BK