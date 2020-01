एक यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी से उसे फॉलो करने की विश मांगी, मोदी ने उसे फॉलो किया

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' को पसंद करने पर एक यूजर को धन्यवाद दिया

Dainik Bhaskar Jan 01, 2020, 08:06 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर समर्थकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया- आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आनंद और समृद्धि से भरा हो। हर व्यक्ति स्वस्थ्य रहे और सभी की इच्छाएं पूरी हो। इसके साथ ही उन्होंने कई ट्विटर यूजर्स को रिप्लाई भी किया। एक यूजर ने उनसे नए साल पर खुद को फॉलो करने की विश मांगी। इस पर प्रधानमंत्री ने यूजर को फॉलो कर लिया।

Have a wonderful 2020!



May this year be filled with joy and prosperity. May everyone be healthy and may everyone’s aspirations be fulfilled.



आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020

गिरिश शिनोए नाम के एक यूजर ने मोदी को अपने गुजरात ट्रिप के बारे में बताया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने भारत के अन्य हिस्सों में भी घूमने के लिए कहा और नए साल की शुभकामनाएं दीं।

Very good!



Have a wonderful 2020 and keep discovering different parts of #IncredibleIndia. https://t.co/VNENygg2tP — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020

गौतम अग्रवाल नाम के एक यूजर ने लिखा- मेरी मां मन की बात कार्यक्रम की बड़ी फैन है। यह कार्यक्रम हर उम्र के लोगों का ज्ञान बढ़ाता है। इसके जवाब में मोदी ने कहा- यह जानकार खुशी हुई। मेरी ओर से आपकी मां को बहुत-बहुत धन्यवाद।

Happy to know.



Please thank your Mother on my behalf. https://t.co/hMQc1KY9aW — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020

प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने को लेकर छात्रों को सराहा