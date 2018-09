Danik Bhaskar Sep 29, 2018, 06:34 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा को मेड इन चाइना बताने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटलवार किया। मोदी ने कहा- सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कांग्रेस में इतनी नफरत कि वे प्रतिमा पर भी गाली गलौच करने लगे।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi reacts to Rahul Gandhi's statement, 'Sardar Patel's statue in Gujarat will be world's tallest statue but 'Made In China' like our shoes & shirts' pic.twitter.com/cvZK7EfZ4c