राहुल के 'चौकीदार चोर है' के बदले मोदी ने शुरू किया नया अभियान, बोले- 'आपका चौकीदार मजबूती से खड़ा है लेकिन अकेला नहीं है'

नेशनल डेस्क. कांग्रेस अध्यक्ष अपनी हर सभा में प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और चौकीदार चोर है का नारा लगवाते हैं। अब पीएम मोदी ने एक ट्वीट करते हुए राहुल के इस आरोप का जवाब दिया है। शनिवार को किए एक ट्वीट में उन्होंने देश के लोगों से कहा कि आपको चौकीदार दृढ़ता से खड़े होकर देश की सेवा कर रहा है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि तीन तरह की बुराइयों से लड़ने वाला और देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हर इंसान भी चौकीदार है। इस दौरान उन्होंने '#मैं भी चौकीदार' नाम से एक नया अभियान भी शुरू किया।

मोदी ने ट्वीट में लिखी ये सारी बातें...

- मोदी ने लिखा, 'आपका चौकीदार मजबूती के साथ खड़ा है और देश सेवा में जुटा है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, हर वो शख्स जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है, वो चौकीदार है। हर इंसान जो भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, वो चौकीदार है। आज हर भारतीय कह रहा #मैं भी चौकीदार।'

मोदी के लिए चौकीदार चोर के नारे लगवाते हैं राहुल

- अपनी हर रैलियों और रोड शो के दौरान राहुल गांधी राफेल मामले का जिक्र करते हुए मोदी को भ्रष्ट बताते हैं। वे लोगों से नारा भी लगवाते हैं- 'चौकीदार चोर है।'

- राहुल का 'चौकीदार चोर है' कहना कुछ लोगों को नागवार गुजरा है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक यूनियन ने पुलिस को शिकायत देकर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसा कहकर सारे चौकीदारों का अपमान किया है, लिहाजा उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए।

- यूनियन के प्रधान संदीप घुघे ने कहा कि पुलिस राहुल के खिलाफ केस दर्ज करे। उन्होंने सारे चौकीदारों का अपमान किया है। पुलिस कार्रवाई करेगी तो भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष उनके अपमान से बचेंगे।

