नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब बालाकोट एयरस्ट्राइक की योजना बन रही थी, तो मैंने विशेषज्ञों को सुझाव दिया था। मैंने कहा था कि आसमान में छाए बादल और भारी बारिश हमें पाकिस्तानी रडार से बचने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर राजनेताओं के साथ-साथ यूजर्स ने भी मोदी के बयान की आलोचना करना शुरू कर दी है।

मोदी ने इंटरव्यू में बताया,‘‘मौसम एकाएक खराब हो गया था। आसमान में बादल छाए थे। भारी बारिश हो रही थी। विशेषज्ञों के मन में उस समय मौसम को लेकर शंका थी। वे सोच रहे थे कि क्या बादलों के रहते हम ऐसा कर सकते हैं? कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यदि हम तारीख बदल दें तो। मगर मेरे दिमाग में दो बातें थीं। एक इस बात का गुप्त रहना। दूसरा मैंने विशेषज्ञों से कहा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो विज्ञान का जानकार है। मैंने कहा कि वहां बादल छाए हैं। भारी बारिश भी हो रही है। मगर यह फायदेमंद भी है। मेरी एक कच्ची सोच है कि बादल हमें फायदा भी दे सकते हैं। हम रडार से बच सकते हैं। हर कोई गफलत में पड़ गया। आखिरकार मैंने कहा कि चलिए करते हैं।’’

पुलवामा हमले के बाद हुई एयरस्ट्राइक

26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की। सेना के विमानों ने जैश के ठिकानों को अपना निशाना बनाया। यह ऑपरेशन पुलवामा हमले के बाद किया गया। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश ने ली थी।

भाजपा की टाइमलाइन से हटाया गया ट्वीट

भाजपा के अधिकृत ट्विटर हैंडल से भी मोदी की इस बात को ट्वीट किया गया। इसमें कहा गया,‘‘एयरस्ट्राइक के दिन मौसम अच्छा नहीं था। विशेषज्ञों की सोच थी कि एयरस्ट्राइक का दिन बदला जाए। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि छाए हुए बादल हमारे प्लेन को रडार से बचाने में मदद कर सकते हैं।’’ हालांकि अब यह ट्वीट भाजपा की टाइमलाइन पर नजर नहीं आ रहा। पार्टी ने इसका एक वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा,‘एयरस्ट्राइक की स्टोरी पीएम मोदी के शब्दों में’। वैसे मूल ट्वीट अभी भी सोशल मीडिया पर कई जगह नजर आ रहा है।

वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने इस मामले पर कहा,‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के तौर पर लिया जाए। मोदी का यह गैरजिम्मेदारीपूर्ण बयान बेहद अपमानजनक है। कोई ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं रह सकता।’’

National security is not something to be trifled with. Such an irresponsible statement from Modi is highly damaging. Somebody like this can’t remain India’s PM. https://t.co/wK992b1kuJ