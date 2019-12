Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 09:41 AM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजराइल को यहूदी समुदाय के त्योहार हनुक्का की बधाई दी है। आठ दिन तक चलने वाले इस त्योहार की तुलना मोदी ने दिवाली से की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “इजराइल के लोगों को चग हनुक्का की बधाई। हनुक्का और दिवाली दोनों त्योहार भारत और इजराइल के बीच साझा सांस्कृतिक मेलजोल दर्शाते हैं। दोनों त्योहार रोशनी और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाए जाते हैं। मोदी ने अपने ट्वीट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू को भी टैग किया।

Chag Hanukkah Sameach to the people of Israel. The festivals of Hanukkah and Diwali depict yet another cultural affinity shared by India and Israel, celebrating light and the victory of good over evil. @netanyahu