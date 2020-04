दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 08:34 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के मु्द्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रम्प से टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत में भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से पूरी ताकत लगाकर बीमारी से लड़ने पर सहमति जताई। अमेरिका में अब तक 2.78 लाख मामले और 7 हजार 100 मौतें हो चुकी हैं, जबकि भारत में भी अभी तक करीब 3 हजार मामले सामने आ चुके हैं।

मोदी और ट्रम्प ने कोरोना के चलते दोनों देशों में बने हालात पर विस्तार पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद मोदी ने ट्वीट किया- हमारे बीच अच्छी चर्चा हुई। भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से पूरी ताकत के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने पर सहमत हैं।

Had an extensive telephone conversation with President @realDonaldTrump. We had a good discussion, and agreed to deploy the full strength of the India-US partnership to fight COVID-19.