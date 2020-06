दैनिक भास्कर Jun 30, 2020, 01:53 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम चार बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ऑफिस ने सोमवार रात ट्वीट कर यह जानकारी दी। यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे। हालांकि, कहा जा रहा है कि वे देशवासियों से अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर सकते हैं। वहीं, चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर भी बात कर सकते हैं।

सरकार ने सोमवार को अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी की हैं। यह प्रधानमंत्री का छठवां राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, जो वह कोरोना के दौर में देंगे।

Prime Minister @narendramodi will address the nation at 4 PM tomorrow.