Aug 24, 2019, 02:38 PM IST

नई दिल्ली. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं और हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। मोदी ने फोन कर जेटली के परिवार को ढांढस बंधाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैंने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जेटली के जाने से राजनीति और बुद्धिजीवियों की दुनिया में एक खालीपन आ गया है। जेटली 9 अगस्त से दिल्ली एम्स में भर्ती थे, उन्होंने शनिवार दोपहर 12 बजकर 7 मिनट पर अंतिम सांस ली।

नरेंद्र मोदी ने जेटली को श्रद्धांजलि दी

Arun Jaitley Ji was a political giant, towering intellectual and legal luminary. He was an articulate leader who made a lasting contribution to India. His passing away is very saddening. Spoke to his wife Sangeeta Ji as well as son Rohan, and expressed condolences. Om Shanti.

जेटली के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं: राष्ट्रपति

शाह बोले- मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति

राजनाथ ने कहा- जेटली देश के लिए एक धरोहर थे

Arun Jaitley ji served the nation in several capacities and he was an asset to the government and the party organisation.



He always had a deep and clear understanding of the issues of the day. His knowledge and articulation won him several friends.