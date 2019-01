फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किए वीडियो में मोदी ने कहा, "नमो ऐप पर एक सर्वे लॉन्च किया गया है। मैं नमो ऐप पर सर्वे के माध्यम से आपकी राय जानना चाहता हूं। आपका फीडबैक मायने रखता है। विभिन्न मुद्दों पर आपका फीडबैक हमें महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करेगा।"

I want your direct feedback on various issues…take part in the survey on the ‘Narendra Modi Mobile App.' pic.twitter.com/hdshOPnOEY