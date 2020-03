नरेंद्र मोदी 8 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को देंगे, जो दूसरों को प्रेरणा देती हैं

मोदी ने लोगों से अपील की कि ऐसी महिलाओं के किस्से #SheInspiresUs पर साझा करें, जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं

Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 05:28 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को सौंपने का फैसला लिया है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा है। इस फैसले के बाद ही मोदी ने लोगों से अपील की कि वे #SheInspiresUs पर ऐसी महिलाओं के किस्से साझा करें, जो दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। सोशल मीडिया पर #SheInspiresUs ट्रेंड में है। यूजर्स शाहीन बाग की महिलाओं, निर्भया की मां और रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला के किस्से साझा किए।

all the women in shaheen bagh https://t.co/nsPMlwam4F — x (@krownnist) March 3, 2020

Sirji, dare to share it with two mothers who are fighting for their sons - Radhika Vemula @vemula_radhika and Fatima Nafis @FatimaNafis1#SheinspiresUs — Faisal Niyaz (@niyazkollam) March 3, 2020

@narendramodi Sir..

Captain Tanya Shergill: An Officer with Indian Army’s Corps of Signals. 1st woman to lead an all-male army contingent on Army Day and 1st woman parade adjutant for Republic Day 2020. #SheInspiresUs 🙏🏻💐🇮🇳 #WomensDay2020 pic.twitter.com/EeqiILf3nk — Nivedita S. Prabhu (@niveditaprabhu3) March 3, 2020

#SheInspiresUs ट्रेंड कर रहा

मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने के ऐलान के बाद ट्विटर पर कई सारे हैश टैग ट्रेंड करने लगे थे। इसमें लोग उनसे सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं छोड़ने की अपील कर रहे थे। वहीं, मंगलवार को उनके दूसरे ट्वीट के बाद #SheInspiresUs ट्रेंड करने लगा।