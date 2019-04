रैली में मोदी ने पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी का उड़ाया मजाक, बोले- आए दिन वो कहता है हमारे पास न्यूक्लियर बटन है..

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री ने रविवार को के पाटण और के चित्तौड़गढ़, बाड़मेर में जनसभाएं कीं। इस दौरान बाड़मेर में उन्होंने की ओर से बार-बार परमाणु बम की धमकी दिए जाने का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, 'भारत ने पाक की धमकियों से डरने वाली नीतियों को खत्म कर दिया। वरना आए दिन पाकिस्तान कहता था, हमारे पास न्यूक्लियर बटन है... हमारे पास न्यूक्लियर बटन है... अखबार वाले भी लिखते थे कि पाक के पास भी परमाणु बम है। तो फिर हमारे पास क्या है भाई? हमने उन्हें दिवाली के लिए रखा है क्या?'

- बाड़मेर में हुई इस रैली के दौरान मोदी ने कहा, '1971 की लड़ाई में हमारे सैनिकों के शौर्य की वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत के कब्जे में था, 90 हजार पाक सैनिक हमारे पास थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, सरकार ने टेबल पर सब गंवा दिया। तब 90 हजार सैनिक भी वापस कर दिए और सारी जमीन भी। वो सुनहरा मौका था, और घुसपैठ की समस्या को हल करने का, लेकिन कांग्रेस ने मौका गंवा दिया। वह तुरुप का पत्ता था।'

राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही कांग्रेस

- चित्तौड़गढ़ में जनसभा के दौरान उन्होंने राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने कहा, सिंधु जल संधि के तहत हमारे हिस्से का पानी रोक लिया होता तो आज पानी की किल्लत नहीं होती। कांग्रेस यहां के लोगों से वोट लेती रही और राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है, आप प्यासे रहे।

- मोदी ने कहा, 'अब भाजपा सरकार ने पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी पर एक बांध योजना शुरू की है। आने वाले दिनों में आपके हिस्से का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्ताान को नहीं।'

आतंकवाद दुनियाभर में खून बिखेर रहा

- प्रधानमंत्री ने कहा- ' में चर्च और होटलों में धमाके हुए। आज विश्व में इस्टर का पर्व मनाया जा रहा है। निर्दोष लोग चर्च में पूजा कर रहे थे, उसी समय आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया। आतंकवाद कितना भयंकर है, हर दिन दुनिया में कहीं न कहीं खून बिखेर रहा है। भारत, श्रीलंका के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। भारत हर मदद के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि जब आप कमल के निशान का बटन दबाएंगे, मन में तय करिएगा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए बटन दबा रहे हैं। आप बटन दबाओेगे, आतंकवाद के खिलाफ मुझे लड़ने की ताकत मिलेगी।'

#WATCH Prime Minister Narendra Modi in Barmer, Rajasthan: India has stopped the policy of getting scared of Pakistan's threats. Every other day they used to say "We've nuclear button, we've nuclear button".....What do we have then? Have we kept it for Diwali? pic.twitter.com/cgSLoO8nma

#WATCH PM Modi in Barmer, Rajasthan: In 1971 due to bravery of our soldiers a big part of Pak came in our possession, 90,000 Pakistani soldiers were in our custody but what did we do in Shimla? Govt squandered everything that our jawans had won.....what if Modi was there then? pic.twitter.com/zo1SJ8KDl2