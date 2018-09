प्रधानमंत्री ने गंगटोक जाते वक्त सिक्कम की वादियों की कई फोटो ट्विटर पर पोस्ट कीं। उन्होंने कहा- ये मनोहारी और अतुलनीय हैं।

Serene and splendid!



Clicked these pictures on the way to Sikkim. Enchanting and incredible! #IncredibleIndia pic.twitter.com/OWKcc93Sb1