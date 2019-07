'मैन वर्सेज वाइल्ड' टीवी शो में नजर आएंगे पीएम मोदी

शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने ट्वीट करते हुए दी जानकारी

12 अगस्त की रात को 9 बजे प्रसारित होगा ये शो

ग्रिल्स ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया

Dainik Bhaskar Jul 29, 2019, 03:19 PM IST

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही डिस्कवरी चैनल के लोकप्रिय शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड' में नजर आएंगे। इस बारे में शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए जानकारी दी। ग्रिल्स के मुताबिक ये शो 12 अगस्त की रात को 9 बजे प्रसारित होगा। उनका ये ट्वीट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और ट्विटर पर #PMModionDiscovery ट्रेंड करने लगा। बड़ी संख्या में लोग इस शो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए बताया कि उन्हें इस शो का बेसब्री से इंतजार है। वहीं शो का विरोध कर रहे यूजर्स पर भी उन्होंने अपने अंदाज में तंज कसे। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाते हुए ये भी लिखा, कि ये वही शो है, मोदी जिसकी शूटिंग पुलवामा हमले के वक्त कर रहे थे। ग्रिल्स ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें वे मोदी के साथ हंसते हुए बातें करते, किसी जानवर का मल सूंघते, नीली डोंगी में बैठकर नदी पार करते और जंगल की चढ़ाई करते दिख रहे हैं।

#PMModionDiscovery



To those who are doing Pulwama politics on Bear Grylls's #ManvsWild video on PM Modi



Here is the video of Rahul Gandhi dancing after Pulwama Attack, which Congress later deleted, any comments on this too? pic.twitter.com/wkD90COIbu — Geetika Swami (@SwamiGeetika) July 29, 2019

Me: PM Modi has not been on TV

since 2-3 days.

Bhakts:#PMModionDiscovery pic.twitter.com/GeRuGdlwxa — ADeshp (@903destroyer) July 29, 2019

PM @narendramodi to be seen at the #ManVsWild show hosted by Bear Grylls on @DiscoveryIN at 9 PM on August 12.



Grylls had hosted Barack Obama in 2015.#PMModiOnDiscovery pic.twitter.com/HufdlwadMD — Sagar Speaks ✍ #Insight (@SagarSpeaksNews) July 29, 2019

#PMModionDiscovery

Wo Unnao case aur RTI ammendment se thoda brand value gir rha that, To socha show kyu na karlu. pic.twitter.com/rCgkLLqwXY — Sky (@SkyReyon1) July 29, 2019

PM Modi used to appear on News Channels



Then on Entertainment Channels ( By his movie )



Now #PMModionDiscovery



Waiting for him on Sanskar, Aastha



Then on Star Sports



And finally on Netflix 😂 — Sandeep Kakadiya (@stkakadiya) July 29, 2019

People telling PM Modi b4 going on with Bear Grylls that if u go with him u have to climb trees, cross rivers eat insects or wild fruits , walk miles



PM Modi -



#PMModionDiscovery pic.twitter.com/ViPsvbSTef — Gagan (@GaganAlmighty) July 29, 2019

Bear grylls is ready to join BJP 😁

And i am imagining bear grylls saying "MANDIR YAHI BUNEGA" 😂#manvswild#PMModionDiscovery #indianpolitics pic.twitter.com/5OKK7MRhH0 — Akshay Bhosle (@Akki_talks) July 29, 2019

Discovery network after episode of Man vs Wild with PM Modi #PMModionDiscovery #manvswild pic.twitter.com/4iatBKVRxY — yash.uk (@UkeyYash) July 29, 2019

Waiting to see the unknown side of PM @narendramodi in Man Vs Wild with PM Modi on August 12. #PMModionDiscovery pic.twitter.com/TQcQJhLIYT — Aneri Shah (@tweet_aneri) July 29, 2019

#PMModionDiscovery

Modi ji is on the same track just like Barack Obama . pic.twitter.com/9bEd4rnxZx — Pawan Mishra (@PawanMishra07) July 29, 2019

चचा चौधरी की नई नौटंकी, खैर देखकर मजा आएगा वैसे सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी कुछ दिन जंगल में मंगल भी करते थे। 😂 — KARAN THAPAR DESI (@DesiStupides) July 29, 2019

जब जवान शहीद हो रहे थे तो साहेब सूटिंग कर रहे थे,

सिर्फ कैमरे और शूटिंग से मतलब है,

जनता,सैनिक, बच्चे,महिलाओं किसी से मतलब नही — Ravi mathur (@ravimathur000) July 29, 2019