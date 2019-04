वोटिंग से दो दिन पहले बीजेपी के लोग निकाल रहे थे बैंक से कैश, रास्ते में जाते हुए पुलिस ने पकड़ा

नेशनल डेस्क, । लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान से एन वक्त पहले तेलंगाना पुलिस ने सोमवार को बीजेपी से जुड़ी 8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। पुलिस का आरोप लगाया कि ये राशि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों एवं उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बैंक से निकाली गई। हालांकि बीजेपी ने आरोप से इनकार किया और आरोप लगाया कि ये टीआरएस सरकार ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी ने कोई कानून नहीं तोड़ा और चुनाव आयोग के किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन नहीं किया।

Hyderabad: Police and Task Force nabbed 7 persons and seized 8 crores cash from them. They intercepted a car & found 2 persons in possession of 2 cr; their interrogation led to arrest of 5 more persons in possession of 6 crores pic.twitter.com/xSo6cSrDIo



पैसे लेकर जाते हुए पुलिस ने पकड़ा

- 8 अप्रैल को बीजेपी के कुछ पदाधिकारी हैदराबाद में एक बैंक से पैसा निकालने पहुंचे थे। बीजेपी से जुड़े 7 लोग इस पैसे को निकालकर कहीं ले जा रहे थे कि तभी पुलिस उन्हें पकड़ लिया थाने ले आई। गिनने पर नकदी आठ करोड़ रुपए की निकली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इतना पार्टी दफ्तर ले जाया जा रहा था।

- नकदी जब्त करने के बाद पुलिस ने चुनाव आयोग के अफसरों को भी सूचित किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस बारे में बताया गया है। वोटिंग से तीन दिन पहले इतनी बड़ी तादाद में नकदी मिलने से तरह-तरह की चर्चाएं हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।



Krishna Saagar Rao, BJP on police nabbed 7 persons & seized 8 crore cash in Hyderabad: We were drawing our own cash from our own account from a bank, when it was being transported to our office, police intervened & in over enthusiasm & over action took our money to police station pic.twitter.com/7FOmNfDNKE