इंदौर. भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे पर दिए बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अगर बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। प्रज्ञा ने कहा कि गांधीजी ने जो देश के लिए किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। वहीं, आगर-मालवा के जिला चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को प्रज्ञा के गोडसे को देशभक्त वाले बयान की रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दी है।

प्रज्ञा से मक्कल निधि मैयम के अध्यक्ष और दक्षिण के सुपर स्टार कमल हासन के बयान पर सवाल पूछा गया था। कमल हासन ने नाथूराम गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी कहा था। हालांकि, भाजपा ने प्रज्ञा के बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।

‘यह मेरी निजी राय’

प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान पर कहा- यह मेरी निजी राय थी। मेरा इरादा किसी की भावनाएं भड़काने का नहीं था। अगर मैंने किसी को आहत किया हो तो उसके लिए माफी मांगती हूं। मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ा-मरोड़ा।

प्रियंका ने कहा- प्रत्याशी से दूरी बना लेना काफी नहीं

आगर-मालवा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची प्रज्ञा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गोडसे सबसे बड़े देशभक्त थे और जो लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं, वे अपने गिरेबां में झांककर देखें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रज्ञा के बयान को लेकर भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया- अपने प्रत्याशी से दूरी बना लेना काफी नहीं है। भाजपा के राष्ट्रवादी दिग्गजों में अगर दम हो तो अपना नजरिया स्पष्ट करें।

बापू का हत्यारा देशभक्त?

