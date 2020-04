दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 01:31 PM IST

नई दिल्ली. लोन डिफॉल्टर्स के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में बहस तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के राहुल गांधी को जवाब देने के 13 घंटे बाद प्रकाश जावडेकर ने भी राहुल पर कटाक्ष किया है। जावडेकर ने बुधवार को कहा- राहुल गांधी समझ लें कि राइट ऑफ का मतलब माफी नहीं होता। मोदी सरकार ने किसी का एक पैसे का कर्ज माफ नहीं किया है। भ्रम फैलाने से फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी को राइट ऑफ और वेव ऑफ का फर्क समझने के लिए पी चिदंबरम से ट्यूशन लेना चाहिए। जावडेकर ने कहा कि राइट ऑफ अकाउंटिंग का नॉर्मल प्रोसेस है। यह बैंकों को डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करने या रिकवरी करने से नहीं रोकता।

राहुल गाँधी समझ ले की 'write off' का मतलब माफ़ी नहीं होता। मोदी सरकार ने एक पैसे का किसी का भी कर्ज माफ़ नहीं किया है। भ्रम फ़ैलाने से फायदा नहीं होगा । @PChidambaram_IN ने @RahulGandhi को ट्यूशन देना चाहिए की 'write off' क्या होता और 'waive off' क्या होता है। pic.twitter.com/jBJvV9cpgD