Dainik Bhaskar Jul 28, 2019, 08:11 PM IST

नई दिल्ली. केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने विकास कार्यों के लिए एक पेड़ काटने की अनुमति दी तो इसके बदले 5 से 10 पेड़ लगाए गए। एक न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सैटेलाइट से देखने के बाद यह पाया गया कि 2015-17 के बीच 8000 स्क्वॉयर किमी वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। वहीं, 2014-19 के दौरान 16000 स्क्वॉयर किमी वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई।

Union Min of Environment & Forest, P Javadekar: Forest cover has increased 8000sq km in 2015-2017, it can be seen from satellites. From 2014-2019, it increased by around 16000 sq km. Sometimes permission is given to cut trees for development but if 1 tree is cut, 5-10 are planted pic.twitter.com/v0vhf3cn6x