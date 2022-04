Hindi News

Political Strategist Prashant Kishor Tips To Congress Sonia Gandhi

कांग्रेस को PK के टिप्स: पार्टी को स्थायी अध्यक्ष के साथ पुराने सिद्धांतों पर लौटना होगा, जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करें

नई दिल्ली 2 घंटे पहले



कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर (PK) ने पार्टी को जो टिप्स दिए हैं। अब वह बाहर आने लगे हैं। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार PK ने अपने ब्लू प्रिंट में पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर लौटने, जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और स्थायी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा है।

इतना ही नहीं उन्होंने गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने और पार्टी के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। PK के प्रेजेंटेशन की शुरुआत महात्मा गांधी के कोट- The Indian National Congress… cannot be allowed to die, it can only die with the nation. से हुई है, जिसका मतलब है- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता, यह सिर्फ राष्ट्र के साथ मर सकती है।

प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, उसे उन्होंने सोनिया गांधी को पिछले साल जून में दिया था। इसमें भारत की जनसंख्या, वोटर, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटों तक के आंकड़े पेश किए गए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसान और छोटे व्यापारियों की संख्या तक का जिक्र किया है। इसमें 2024 में 13 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी फोकस किया गया है।

1984 के बाद कैसे घटा वोट

पीके ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि अभी कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा में 90 सांसद हैं। विभिन्न विधानसभाओं में 800 विधायक हैं। कांग्रेस की तीन राज्यों में सरकार है। 3 में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ सरकार में है। वहीं, 13 राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। 3 राज्यों में कांग्रेस सहयोगियों के साथ मुख्य विपक्षी है। अपने प्रेजेंटेशन में PK ने बताया कि 1984 के बाद कैसे कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगातार घटा है।

कांग्रेस को सत्ता में लाने के तीन फार्मूले

कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए PK ने तीन फार्मूले बताए हैं। पहला- कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ अकेले चुनाव लड़े। दूसरा- कांग्रेस भाजपा और मोदी को हराने के लिए सभी पार्टियों के साथ आए और UPA को मजबूत करे। तीसरा- कुछ जगहों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और कुछ जगहों पर सहयोगियों के साथ मिलकर लड़े। इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की छवि को भी बरकरार रखे।