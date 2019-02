पुलिस फायरिंग में घायल हुए युवक की मौत के बाद भड़के लोग, जमकर किया बवाल, भयानक तोड़फोड़ के बाद उप-मुख्यमंत्री के घर को लगा दी आग

ईटानगर. की राजधानी ईटानगर में लगे कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने रविवार को जमकर हंगामा किया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री चाउना मेन के निजी आवास में आगजनी की कोशिश की, वहीं डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। प्रदर्शनकारी छह समुदायों को स्थाई निवास प्रमाण दिए जाने की सिफारिशों के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को पुलिस फायरिंग में जख्मी युवक ने रविवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद लोगों ने सड़क पर मार्च किया और सार्वजनिक संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया। हालात बेकाबू होने के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आईटीबीपी की छह कंपनियां तैनात करनी पड़ गईं।

- अरुणाचल प्रदेश में ये हिंसा गैर-अरुणाचल प्रदेश वासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Permanent residence certificate) देने की सिफारिश के विरोध को भड़की है। इसी को लेकर स्टूडेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन ने हड़ताल बुलाई थी।

- पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और फायर स्टेशन को निशाना बनाया। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और रास्ते में खड़े वाहनों में आग लगाई। भीड़ ने रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। इसके चलते सैकड़ों यात्री स्टेशन पर फंसे रहे।

- शनिवार को भीड़ के पथराव में 24 पुलिसकर्मियों समेत 35 लोग जख्मी हो गए थे। इसके बाद सेना ने ईटानगर और नाहरलागुन में फ्लैग मार्च भी किया था। यहां एहतियातन इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रखी हुई है नजर

- अरुणाचल प्रदेश में भड़की हिंसा के मामले में केन्द्रीय गृहमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल बीडी मिश्रा से भी बात की। इसके बाद गृहमंत्रालय से आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए और पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

- बवाल के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने कहा है कि यह विधेयक फिलहाल नहीं लाया जाएगा। दरअसल विधेयक का विरोध करने वाले लोग इन छह समुदायों को राज्य का मूल बाशिंदा नहीं मानते हैं। राज्य के 18 सामाजिक और छात्र संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH</a> Permanent residence certificate row: Violence broke out in Itanagar during protests against state’s decision to grant permanent resident certificates to non-<a href="https://twitter.com/hashtag/ArunachalPradesh?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ArunachalPradesh</a> Scheduled Tribes of Namsai & Chanaglang; Deputy CM Chowna Mein's private house also vandalised. <a href="https://t.co/FrcmqWbL8c">pic.twitter.com/FrcmqWbL8c</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1099602592638947328?ref_src=twsrc%5Etfw">24 February 2019</a></blockquote>

