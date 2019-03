राष्ट्रपति ने किया आतंक के गढ़ में रहने वाले इरफान का सम्मान, घर आ धमके 6 आतंकियों से भिड़ गए थे अकेले, बचाई थी कई जानें

नेशनल डेस्क. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में शौर्य पुरस्कारों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू- के शोपियां में रहने वाले इरफान रमजान शेख को शौर्य चक्र से नवाजा। इरफान जब 14 साल के थे, तब पिता की जान खतरे में देखकर वे अकेले और निहत्थे ही घर में घुस आए हिज्बुल मुजाहिदीन के 6 आतंकियों से भिड़ गए थे। इस दौरान उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया था और अपने भाई-बहनों की जान बचा ली थी। हालांकि उनके पिता को वे नहीं बचा पाए थे।

आतंकियों से निहत्थे ही भिड़ गए थे इरफान...

- ये घटना 16 अक्टूबर 2017 को हुई थी। घर पर आ धमके आतंकियों से राइफल छीनकर उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया था। ये देख घर में घुस आए बाकी के 2 आतंकी और घर के बाहर खड़े 3 आतंकी जान बचाकर भाग निकले थे। हालांकि इस हमले में इमरान अपने पिता मोहम्मद रमजान शेख को नहीं बचा पाए थे, इस बात का उन्हें बेहद अफसोस है। लेकिन अपने तीन भाई-बहनों को बचाने में कामयाब रहे थे। इस घटना के बाद उनके परिजनों को सुरक्षाबलों ने सेफ हाउस में भेज दिया था।

उन्होंने मेरे पिता को मारा, मैं उन सबको मारना चाहता था...

- 16 अक्टूबर 2017 की उस काली शाम की कहानी इरफान ने अगले दिन बताई थी। उनके मुताबिक 'शाम के 6:30 बजे होंगे। हम सब घर में टीवी देख रहे थे। तभी पिता को फोन आया। फोन उठाते ही सामने वाले ने कहा- दरवाजा खोलो, मेहमान आए हैं। दरवाजा खोला तो देखा कि 6 आतंकी खड़े हैं। 3 आतंकी धक्का देकर घर में घुस आए। एक ने पिता को गोली मार दी। इससे पहले कि आतंकी किसी और पर गोली चलाते, मैंने एक आतंकी की राइफल छीन ली और गोलियां बरसा दीं। एक आतंकी ढेर हो गया। मेरे हाथ में राइफल देखकर 2 आतंकी बाहर भागे। मैं उनके पीछे भागा। बाहर खड़े 3 आतंकी पहले ही भाग निकले थे। हमने पिता को उठाना चाहा, लेकिन वह दम तोड़ चुके थे।'



