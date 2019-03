नई दिल्ली. राष्ट्रपति भवन में सोमवार को पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कार्यक्रम के पहले चरण में 56 लोगों को सम्मानित किया। बाकी 56 विजेता 15 मार्च को सम्मानित किए जाएंगे। 25 जनवरी को 112 पद्म विजेताओं के नामों का ऐलान किया गया था। इनमें लोकगायिका तीजन बाई, क्रिकेटर गौतम गंभीर और अभिनेता मनोज वाजपेयी समेत विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल थीं।

#WATCH President Ram Nath Kovind confers Padma Shri award upon director and actor Prabhu Deva for the field of Art - Dance. #PadmaAwards pic.twitter.com/3wMttMuxIx