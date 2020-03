दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 08:22 AM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोनावायरस को लेकर आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इसमें वे संक्रमण रोकने के उपायों की जानकारी देंगे। मोदी ने बुधवार को वायरस की रोकथाम को लेकर देश में किए जा रहे कामों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में संक्रमण रोकने की तैयारियां मजबूत करने और जांच सुविधाओं का विस्तार करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने संक्रमण रोकने में लगे राज्य सरकारों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल कर्मचारियों, पैरामिलिट्री फोर्स और एविएशन क्षेत्र, नगरपालिका कर्मचारियों और इस काम में जुटे सभी लोगों का आभार प्रकट किया। उन्होंने संक्रमण से लड़ने में आम लोगों, स्थानीय समुदायों और संगठनों को शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से आगे उठाए जाने वाले कदमों पर सोचने को कहा।

PM @narendramodi emphasised on actively engaging with individuals, local communities and organisations in chalking out mechanisms to fight the COVID-19 menace. He also urged officials and technical experts to deliberate on the steps to be taken next.